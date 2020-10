COVID-19: Colegiul Medicilor consideră că e nevoie urgentă de mai mulți medici

Cătălina Poiană: "Vedem în această perioadă cât de mare este volumul de muncă depus de mulţi dintre medicii din ţară, inclusiv de medicii din Municipiul Bucureşti. Pentru a avea timpi eficienţi de îngrijire a bolnavilor, de realizare corectă a măsurilor de igienă şi protecţie, având în vedere pandemia de COVID-19, considerăm că trebuie identificate soluţii de către autorităţi pentru creşterea urgentă a numărului de medici şi pentru înfiinţarea de posturi acolo unde este nevoie în sistemul medical românesc. Astăzi, de Ziua Internaţională a Medicului, parcurgem cu toţii un an ce va rămâne în istorie ca anul declanşării pandemiei de COVID-19, an în care medicilor li s-au cerut şi mai multe eforturi şi mai multe ore petrecute în îngrijirea pacienţilor. Am văzut sintagma 'medici eroi'. Eu consider că avem nevoie de medici şi de un număr de medici care să reprezinte o normalitate din punctul de vedere al raportului cu populaţia. Mesajul meu de Ziua Internaţională a Medicului merge, pe de o parte, către autorităţi, cărora le solicităm ca, împreună cu noi, să identifice soluţii pentru creşterea numărului de medici şi pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă. Iar colegilor mei medici le mulţumesc."