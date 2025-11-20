Andrei Zaharescu. consulul României la Cape Town, rechemat în țară după 12 ani de mandat

Andrei Zaharescu. Foto: Facebook/Consulatul General al Romaniei la Cape Town
Guvernul a decis joi rechemarea mai multor consuli generali din posturile lor externe. Printre aceștia se află și Andrei Zaharescu, care a reprezentat România la Cape Town din 2013. Alături de el, au fost retrași din funcție și consulii din Rio de Janeiro și Bonn, potrivit hotărârii adoptate de Executiv.

Zaharescu, cunoscut publicului din România ca prezentator de știri și ulterior purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, a fost numit consul general în Africa de Sud acum mai bine de un deceniu.

Stabilit la Cape Town, și-a refăcut viața acolo: după divorțul de jurnalista Andreea Berecleanu, s-a recăsătorit cu Cosmina Ionescu, avocat, iar împreună au un băiețel.

De-a lungul mandatului, diplomatul a preferat discreția, evitând expunerea publică. Totuși, imaginile postate pe pagina oficială a Consulatului din Cape Town l-au surprins la diverse evenimente, uneori purtând costumul tradițional românesc.

Rechemarea sa marchează finalul unei perioade de 12 ani în care a fost unul dintre reprezentanții României pe continentul african.

