Zaharescu, cunoscut publicului din România ca prezentator de știri și ulterior purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, a fost numit consul general în Africa de Sud acum mai bine de un deceniu.

Stabilit la Cape Town, și-a refăcut viața acolo: după divorțul de jurnalista Andreea Berecleanu, s-a recăsătorit cu Cosmina Ionescu, avocat, iar împreună au un băiețel.

De-a lungul mandatului, diplomatul a preferat discreția, evitând expunerea publică. Totuși, imaginile postate pe pagina oficială a Consulatului din Cape Town l-au surprins la diverse evenimente, uneori purtând costumul tradițional românesc.

Rechemarea sa marchează finalul unei perioade de 12 ani în care a fost unul dintre reprezentanții României pe continentul african.

Andreea Berecleanu a dezvăluit adevăratul motiv al divorţului de Andrei Zaharescu