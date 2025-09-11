Trupul său neînsuflețit a fost descoperit de partenera sa de viață, care a alertat imediat autoritățile. Deși nu există încă o cauză oficială a morții, surse apropiate anchetei nu exclud varianta unui gest voluntar.

Reacția clubului Palermo

Dispariția prematură a fost confirmată de Palermo FC printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale:

„Palermo FC, împreună cu președintele Dario Mirri și întreaga familie City Football Group, își exprimă condoleanțele pentru trecerea prematură din viață a lui Paul Baccaglini, cel care a condus clubul în ultimele luni ale sezonului 2016-2017.”

Carieră și parcurs profesional

Născut în 1984, în Statele Unite ale Americii, Baccaglini s-a stabilit ulterior în Italia, unde a activat atât în televiziune, cât și în mediul de afaceri. În 2017, a preluat conducerea clubului Palermo, anunțând intenția de a achiziționa pachetul majoritar de acțiuni pentru aproximativ 20 de milioane de lire. Tranzacția nu s-a finalizat, însă implicarea sa a rămas una notabilă în istoria clubului.

Moartea sa neașteptată a stârnit un val de emoție în rândul fanilor și al celor care l-au cunoscut, mulți subliniind energia și ambiția cu care Baccaglini și-a construit cariera.