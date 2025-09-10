Parcurs profesional

Elena Livia Trancă a absolvit Liceul Teoretic „Alexandru Odobescu” din Pitești, actualmente Colegiul Național, și Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. A devenit membră a Baroului Argeș începând cu 1 septembrie 2002, fiind recunoscută pentru profesionalismul și devotamentul său în domeniul juridic.

Mesaje de condoleanțe

Colegii săi din Baroul Argeș au transmis un mesaj emoționant pe pagina de Facebook „Avocați din Argeș”, preluat și de portalul local „ePitești”:

„Cu adâncă durere am aflat despre trecerea în eternitate a colegei și prietenei noastre, avocat Trancă Livia.

Ne vom aminti mereu de profesionalismul, colegialitatea și bunătatea ei.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Odihnească-se în pace!”

Comunitatea juridică din Argeș își ia rămas bun de la o profesionistă apreciată și o colegă dragă, lăsând în urmă amintirea dedicării și calităților sale remarcabile.