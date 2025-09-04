Guvernul condus de Ilie Bolojan continuă să direcționeze măsurile de austeritate către cei mai vulnerabili români. Astfel, programul național „Masă sănătoasă”, care urma să asigure hrană zilnică pentru aproximativ un milion de elevi nevoiași, a fost plafonat, fără o informare publică transparentă. Limitarea vine tocmai într-un moment în care, pe fondul scumpirii traiului de zi cu zi, era de așteptat ca tot mai mulți copii din familii defavorizate să aibă nevoie de acest sprijin. În replică, Ministerul Educației a afirmat că programul continuă, invocând o eventuală "extindere", dar in limita fondurilor.