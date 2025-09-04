Doliu în sportul românesc! Federația Română de Handbal, mesaj de adio pentru un fost arbitru: „Un profesionist desăvârșit”

Doliu în sportul românesc! Horațiu Belu, arbitru și membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor, a murit. Anunțul decesului a fost făcut public de către Federația Română de Handbal (EHF), într-o postare pe Facebook. 

"Cu profundă tristețe, am aflat vestea trecerii în neființă a lui Horațiu Belu, fost arbitru, fost membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor și fost observator EHF timp de peste 15 ani. Un profesionist desăvârșit, respectat în lumea handbalului din România, Horațiu Belu a contribuit decisiv la progresul arbitrajului românesc prin traducerile și interpretările de regulament la care a lucrat.
 

Imagine

Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe.  Odihnă veșnică, Horațiu!", este mesajul transmis pe Facebook de preprezentanții Federației.  

 