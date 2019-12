Simona Halep, decizie surprinzătoare. Vestea care schimbă tot ce s-a știut

Simona Halep susține că nu a spus niciodată că Fed Cup este un subiect închis.

"Nu am spus niciodată că Fed Cup este un subiect închis, am spus că am fost foarte dezamăgită de întâlnirea din Franța. M-a durut, am suferit că nu am putut să facem mai mult. Am spus că dacă se schimbă sistemul nu voi mai juca, nu mi se pare potrivit. Fed Cup înseamnă să joci acasă, să joci în deplasare, dar subiectul e încă deschis. Probabil voi juca în februarie și voi juca în continuare.

După cum toată lumea poate să vadă, programul este foarte încărcat, iar Fed Cup o săptămână mi se pare mult. O să o iau pas cu pas și cu drag o să joc și dacă o să fiu aptă și potrivită pentru echipă. Contează mult și ce faci la turneele anterioare, cum e starea de spirit, fiindcă Fed Cup-ul e o chestie de echipă, nu una individuală”, a explicat Simona Halep pentru GSP.