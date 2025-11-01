Traian Bucovală şi-a legat numele de mari performanţe ale handbalului constănţean şi românesc, dar a avut o activitate prodigioasă și în învăţământul sportiv. Fostul mare antrenor împlinise 90 de ani.
Legendă a Constanței sportive, Bucovală i-a adus municipiului titluri naţionale la handbal feminin și a avut o „contribuţia remarcabilă adusă dezvoltării handbalului feminin, diploma fiind acordată şi pentru serviciul nobil adus oraşului Constanţa, prin formarea multor generaţii de sportivi şi prin promovarea cu performanţă şi profesionalism a valorilor sportului românesc“.
Doliu în handbalul românesc. A murit un antrenor emerit, cunoscut pentru numeroase performanțe naționale și internaționale
Doliu în lumea sportului românesc. Antrenorul emerit Traian Bucovala, figură emblematică a handbalului românesc, lasă în urmă o moștenire impresionantă în formarea generațiilor de sportivi.
