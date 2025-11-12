Echipa din Oradea a suferit a doua înfrângere în faza grupelor, după ce în meciul inaugural a fost învinsă de FTC Budapesta, deținătoarea trofeului, cu scorul de 11-19. Totuși, în etapa a doua, campioana României și-a demonstrat valoarea, reușind să se impună cu 14-7 în fața formației Primorac Kotor.

După trei etape, CSM-ul se află pe locul 3, cu 3 puncte, şi în continuare se va confrunta în grupă cu FTC Budapesta (18 noiembrie), Primorac Kotor (2 decembrie) şi AN Brescia (10 februarie 2026).

Primele două echipe clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în optimile finalei LEN EuroCup.