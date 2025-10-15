Magneziul este unul dintre cele mai importante minerale pentru organism, ajută inima să funcționeze corect, reglează glicemia și previne migrenele.

Totuși, un obicei alimentar aparent sănătos ar putea sabota complet efectele suplimentelor pe care le iei zilnic.

Medicii avertizează că există o legumă consumată frecvent, mai ales în dietele verzi, care poate bloca absorbția magneziului în organism. Practic, chiar dacă iei suplimente de calitate, corpul tău s-ar putea să nu beneficieze de ele deloc, scrie dcnews.ro.

Chiar dacă spanacul este considerat o alegere sănătoasă, acesta conține oxalați, compuși care pot interfera cu absorbția magneziului. Oxalații se leagă de magneziu, ceea ce împiedică corpul să utilizeze eficient suplimentul pe care îl iei.