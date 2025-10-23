Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Maria Iordănescu despre sacrificiile din spatele carierei tatălui ei, Anghel Iordănescu, dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”E foarte greu și oamenii pun foarte usor etichetele…Mama a făcut sacrificiu suprem, ca mama. Ea putea să spună, plecăm în străinătate, ce-o fi, o fi, îi băgăm la școli, la grădinițe. Dar, nu! A preferat să ne lase aici, în țara noastră, cu familia noastră. Ne-a păstrat aici, în credința noastră, cu greul pe care a putut să-l ducă singură, este foarte de apreciat!” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net