Luca Viișoreanu face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”Aș zice că, cea mai mare calitate a mea este că sunt tânăr, am început asta de la o vârstă mică și învăț lucrurile destul de ușor. Chiar dacă nu ai foarte mult talent, poți să recuperezi prin antrenament. E clar că am și un pic de talent, dar sunt extrem de ambițios. Acest sport începe de la o vârstă foarte mică și tocmai de-asta este dificil, pentru că, de la o vârstă atât de mică, sunt atât de multe responsabilități.”

