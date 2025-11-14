Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Luca Viișoreanu face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS - VIDEO

Tânărul sportiv Luca Viișoreanu face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS, vorbind despre ambiția care îl motivează încă din copilărie și despre responsabilitățile uriașe ale unui sport început la vârstă fragedă. 

Luca Viișoreanu face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”Aș zice că, cea mai mare calitate a mea este că sunt tânăr, am început asta de la o vârstă mică și învăț lucrurile destul de ușor. Chiar dacă nu ai foarte mult talent, poți să recuperezi prin antrenament. E clar că am și un pic de talent, dar sunt extrem de ambițios. Acest sport începe de la o vârstă foarte mică și tocmai de-asta este dificil, pentru că, de la o vârstă atât de mică, sunt atât de multe responsabilități.”

