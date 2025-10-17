Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Andrei Vulpescu vine cu dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: “ Nu ne mai conectăm la valori, în primul rând….nu cred ca e evoluție din moment ce efectele sunt dezastruoase. În momentul în care tu observi că există o creștere a incidenței problemelor de sănătate mintală, corelate cu scăderea atenției, cu folosirea de Social Media și de ecrane, cu stricarea somnului, cu stricarea obiceiurilor alimentare, căci toate sistemele intră în povestea asta.” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net