,,Mă gândesc la mama, pentru că ea ne gătea, eram pe timpul regimului comunist, atunci am crescut eu. Îmi amintesc de aluatul proaspăt, făcut în casă, de coca aceea pentru prăjituri, pregătită de mama, și de noi, băgându-ne degețelele în castron, pe ascuns. De sărmăluțele pe care ne învăța să le pregătim și să le rulăm împreună. Bineînțeles, nu făceam noi mare scofală în bucătărie, dar era o plăcere. Acest timp petrecut cu mama în bucătărie… este atât de prețios!”

