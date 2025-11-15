Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Andreea Marin face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”Îmi amintesc că erau emisiunile de atunci, în care eram provocată pentru că eram o tânără la început de drum și nu știam nimic despre televiziune atunci când am intrat. Făceam lucrurile bazându-mă pe intuiție și pe suflet, pur și simplu. Făceam totul cu inima și n-am greșit, se pare, fără să fi știut. De fapt, de asta aveau nevoie oamenii, de comunicare, de la inimă la inimă.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net