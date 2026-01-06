Vocile românilor care încă își mai permit să critice abuzurile se fac auzite doar la Televiziunea Poporului.

"Hrană, Apă, Energie – Nici n-au vrut să audă!

Acum ne-au adus Taxe, Foame, Sărăcie. Ne-au strâns cureaua și ne-au rupt buzunare. Asta în timp ce se laudă că au bani de dat străinilor (ils nicusor cu zelenski si macron). Cât mai continuă ajutorul pentru Ucraina, de ce refuză să dea explicații românilor (ils cu nicușor si bolojan), cât se mai ascund de vocea poporului (cg si proteste).

Sunt disperați… propagandiștii fac scut în jurul sistemului înfometat! (poza cu mandruță sarmalagiu)

În această seară de la ora 21, într-o ediție incendiară Culisele Statului Paralel, aflați pentru cine au fost impuse toate birurile, unde se duc banii, de ce sunt sărăciți românii și la ce au înhămat românii pe următorii 10 ani. Ce ratează țara noastră în noua ordine mondială și cum am pierdut poziția-cheie alături de Statele Unite.

Anca Alexandrescu vine cu dezvăluirile care bagă în fibrilații tot sistemul putred. Nu ratați. Vocile românilor care încă își mai permit să critice abuzurile se fac auzite doar la Televiziunea Poporului".