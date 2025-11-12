"Acest document va fi în dezbatere publică. El se va pune pe site-ul Președinției. În 24 noiembrie va fi o ședință a CSAT în care acest proiect sau o variantă ușor îmbunătățită va fi avizată. În 26 noiembrie voi prezenta Strategia în plenul Parlamentului", a declarat Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă susținute în contextul punerii în dezbatere a Strategiei Naționale de Apărare.

El a adăugat că planul de implementare a Strategiei nu va avea un caracter public și că va fi aprobat de CSAT.

'Aceasta este o strategie. Ea va fi urmată de un plan de implementare - așa spune legea, așa o să facem - care nu va avea un caracter public, dar în care toate atribuțiile instituțiilor, termenele de realizare vor fi prevăzute. Acest plan de implementare va fi aprobat de CSAT. Și planul de implementare va avea niște rapoarte de progres pe care le vom discuta de asemenea în CSAT și părți din ele la Comisiile de apărare din Parlament', a specificat președintele.