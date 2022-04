„Uman este absolut devastator. Stând în fața acestor clădiri distruse, văzând școlile și spitalele devastate poți să realizezi că nu se respectă nimic din legile și principiile luptei armate, prin care zonele cu civili și clădirile esențiale să fie cu adevărat protejate.

În cariera mea de militar am fost în astfel de zone de conflict, am mai văzut astfel de imagini, dar niciodată atât de zguduitoare. Este imposibilă orice minimă înţelegere faţă de această manifestare pentru că de-a lungul carierei am fost învăţaţi să facem ceea ce ţine de profesia noastră pentru a ne apăra ţara, iar atunci când am îndeplinit misiunile, principala noastră preocupare a fost să protejăm vieţile civililor, obiectivele care fac parte din patrimoniu, care asigură serviciile medicale și de învăţământ pentru populația civilă.

La întâlnirile pe care le-am avut la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prim-ministrul Denys Shmyhal și cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, am susținut poziția României de a condamna ferm aceste atrocități. La nivelul Guvernului României susținem demersurile și investigațiile derulate prin Curtea Penală Internațională pentru că aceste crime nu trebuie să rămână nepedepsite”, a spus Nicoale Ciucă, joi.