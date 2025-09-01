Mai multe persoane din partidul naționalist bulgar "Renașterea" a încercat să împiedice intrarea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o fabrică de arme din orașul Sopot, atacând o mașină în care credeau că se află aceasta.

Protestul a fost organizat de mișcarea naționalistă „Vazrazhdane”, care și-a exprimat nemulțumirea față de proiectele militare europene și față de sprijinul acordat Ucrainei.

Într-un videoclip pe care l-a distribuit pe rețelele de socializare, demonstranții sunt văzuți înconjurând mașina, care a continuat să avanseze, dar a fost lovită de mai multe ori cu unul dintre steaguri.

Nu se cunoaște dacă președinta Comisiei Europene se afla în vehicul în momentul incidentului. Kostadinov a afirmat ulterior că ea a sosit la fabrica din Sopot cu elicopterul, nu cu mașina.

Luni, șefa Comisiei Europene va vizita România, unde urmează să aibă o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, în Constanța.