"Eu cred că poporul român și breslele profesionale din România trebuie să înțeleagă că puterea adevărată se află la popor, doar dacă o manifestă în mod permanent. Adică, nu doar odată la 4 ani, atunci când se pune ștampila pe un buletin de vot. De ce? Pentru că puterea politică este o putere coruptă, este o putere care iată - și dau exemplul alegerile din 2024 - au comasat, au furat, au anulat, au mințit, au interzis candidați.

Chiar și cei care au votat aceste partide politice au o mare responsabilitate. Nu au votat AUR poate de frică, poate din necunoaștere, dar atunci mi se pare normal că atunci când cineva - aceste partide nu se țin de cuvânt, spun ceva în campanie electorală, după care iau măsuri după campanie, total opuse față de ce au afirmat - înseamnă că acel contract încheiat în urmă alegerilor nu mai este valid.

Poporul român trebuie să iasă în stradă, profesorii trebuie să iasă în stradă, medicii trebuie să iasă în stradă, antreprenorii trebuie să iasă și să protesteze", a declarat prim-vicepreședintele AUR.