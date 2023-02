Invitat la "România Suverană", Ludovic Orban a afirmat că nu se simte vinovat de faptul că l-a adus în guvern pe Virgil Popescu, pentru că la vremea respectivă părea un specialist cu experiență. Pe de altă parte, Orban a recunoscut că acesta a făcut o serie de greșeli uriașe, mai ales după liberalizarea pieței energetice și declanșarea crizei.



"Când am fost eu premier nu a făcut nimeni presiuni să-l numesc, fusese secretar de stat de 2 ori in Ministerul Energiei, deci avea experiență. La ora actuală, V. Popescu este "ținut în viață" de Iohannis. Eu am votat împotriva măsurilor catastrofale propuse de el și de ministerul Energie, s-au modificat de 6 ori reglementările, a fost bulversată complet piața, pratic s-a introdus un factor suplimentar de instabilitate. (...) Ulterior, eu am inițiat și am votat 2 moțiuni împotriva lui V. Popescu", a afirmat liderul formațiunii Forța Dreptei.

PSD ÎL ȚINE ÎN VIAȚĂ PE IOHANNIS, IAR PNL RISCĂ SĂ DEVINĂ UN SIMPLU VASAL

Întrebat de moderatoarea Alexandra Păunescu "cine-l ține în viață pe Klaus Iohannis?", fostul premier și lider al PNL a afirmat că șeful statului beneficiază de spijinul social-democraților.

"PSPe Iohannis îl ține în viața PSD, dacă ar vota pentru suspendare, s-ar forma o majoritate parlamentară și s-ar ajunge la referendum de demitere care, după analizele noastre, ar avea un scor de 80% în favoarea demiterii. Planul lui este ca după viitoarele alegeri să fie o formulă președinte PSD - premier PNL, pentru se păstra guvernarea și a avea posibilitatea de a reveni (K. Iohannis - N.R.) pe o funcție echivalentă celei de președinte, cea de premier. Ceea ce nu înțelege nici Iohannis, nici PNL, este că PSD vrea toată puterea.

Uitați-vă că aproape toate deciziile de guvernare vin de la PSD. (...) Eu un cred că PSD vrea să distrugă PNL, ci să-l transforme în vasal, să-i reducă din putere," a afirmat Orban, în exclusivitate la Realitatea Plus.