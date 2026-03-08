George Simion a cumpărat felicitări de 8 Martie de la un bătrân în târg: Mesajul dur pentru politicieni: „Românii își vând amintirile din casă ca să trăiască!” - VIDEO

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj cu ocazia zilei de 8 martie, adresat femeilor din România. În mesajul său, acesta a vorbit despre rolul important al femeilor în familie și societate, dar nu a ratat ocazia de a critica actuala clasă politică din România.

Simion a spus că își dorește să le transmită femeilor un gând bun de Ziua Internațională a Femeii, precizând că va petrece această zi alături de familie.

„La mulţi ani tuturor! M-am întors încă nu pot să vă transmit tuturor un buchet de flori și vi le transmit așa virtual și un mesaj. Să fiți sănătoase, voi daţi viaţă, voi sunteţi totul pentru noi, voi sunteţi jumătatea noastră mai bună. Azi e 8 martie, am fost în târg mai devreme, am luat de la un bătrânel, vindea ce avea prin casă, acele felicitări de 8 martie, mai vechi. Mă bucur că m-am întors acasă, mă bucur că voi petrece ziua de 8 martie alături de mama, alături de mama Ilincăi, alături de soţia mea care este şi ea mamă”, a declarat Simion.

Liderul AUR, critici la adresa clasei politice

În același mesaj, liderul AUR a vorbit și despre situația politică din România și despre ceea ce el consideră a fi o dezbinare tot mai mare în societate. Simion a criticat modul în care sunt gestionate unele probleme sociale și a făcut referire la diferențele dintre oameni, pe care le consideră nedrepte. În același timp, politicianul a bătut un apropo și la situația în care a fost implicată fiica fostului premier Victor Ponta.

„Săptămâna asta, din păcate, m-am întors, am văzut multă, multă dezbinare, am văzut copii instrumentalizaţi politic, unii prioritizaţi, alţii neprioritizaţi şi lăsaţi la coadă doar pentru că au un nume de familie sau altul. E bine să nu mai avem copii privilegiaţi şi copii care nu au după ce trăi, după cum e bine să nu mai avem bătrâni care să-şi vândă amintirile din casă pentru că nu se descurcă de pe o zi pe alta.

Mesaj dur pentru români: „Mențineți-vă speranța!”

Am ajuns înapoi în România şi am văzut că în continuare PSD-ul este la guvernare, n-a ieşit de la guvernare, au un program de ieşire de la guvernare de la 8 până la 12, după aceea trebuie să plece acasă şi uită să se ţină de cuvânt faţă de români. Ei au alte interese să satisfacă dorinţele unora şi altora care i-au pus acolo, din ce în ce mai mulţi.

Vă plângeţi de condiţiile de viaţă, de preţul benzinei, de nivelul de trai, de lipsa de speranţă. Eu la începutul acesta de primăvară vreau să vă rog să vă menţineţi speranţa, încrederea, viitorul e tot ce ne mai rămase şi trebuie să luptăm pentru viitorul nostru. Vă îmbrăţişez pe toţi în mod egal, doamne şi domni, să avem o primăvară frumoasă”, a încheiat liderul suveranist.

