Dominic Fritz „sare rândul” la cetățenie! AUR cere explicații după ce primarul Timișoarei a obținut cetățenia română în timp record! Pentru omul de rând, minimum doi ani, pentru el...un an

Mihai Bogdan Negoescu
Mihai Bogdan Negoescu

Deputatul AUR de Timiș, Mihai-Bogdan Negoescu, a adresat o întrebare oficială ministrului Justiției, Radu Marinescu, și vicepreședintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, Ana-Claudia Țapardel, cerând explicații privind modul în care primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a obținut cetățenia română într-un singur an, în condițiile în care durata medie, conform autorităților competente, este de peste doi ani.

Potrivit unor răspunsuri anterioare primite de la Ministerul Justiției și Autoritatea Națională pentru Cetățenie, procesul de acordare a cetățeniei române durează, în medie, peste doi ani, fiind exclusă orice ingerință politică.

Cu toate acestea, cazul Dominic Fritz ridică semne de întrebare, fiind soluționat într-un interval mult mai scurt.

„Situația domnului Fritz Dominic, primarul municipiului Timișoara, care a obținut cetățenia română într-un interval neobișnuit de scurt — aproximativ un an de la depunerea documentației — generează întrebări legitime privind uniformitatea și transparența aplicării legii, având în vedere că numeroși solicitanți așteaptă perioade îndelungate pentru soluționarea dosarului”, a declarat deputatul Mihai Negoescu.

Parlamentarul AUR solicită clarificări privind eventuale derogări, prioritizări sau tratamente preferențiale în acest caz și temeiul legal care ar fi permis o asemenea excepție. 

De asemenea, Negoescu cere garanții că influența politică a lui Dominic Fritz, în calitate de lider de partid, nu afectează deciziile strategice ale statului, în special în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

„Transparența actului administrativ, aplicarea nediscriminatorie a legii și respectarea principiului egalității în fața legii sunt esențiale pentru buna funcționare a statului de drept”, a conchis deputatul AUR Mihai-Bogdan Negoescu, care solicită un răspuns cât mai rapid la această întrebare parlamentară.