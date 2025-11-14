Potrivit unor răspunsuri anterioare primite de la Ministerul Justiției și Autoritatea Națională pentru Cetățenie, procesul de acordare a cetățeniei române durează, în medie, peste doi ani, fiind exclusă orice ingerință politică.

Cu toate acestea, cazul Dominic Fritz ridică semne de întrebare, fiind soluționat într-un interval mult mai scurt.

„Situația domnului Fritz Dominic, primarul municipiului Timișoara, care a obținut cetățenia română într-un interval neobișnuit de scurt — aproximativ un an de la depunerea documentației — generează întrebări legitime privind uniformitatea și transparența aplicării legii, având în vedere că numeroși solicitanți așteaptă perioade îndelungate pentru soluționarea dosarului”, a declarat deputatul Mihai Negoescu.

Parlamentarul AUR solicită clarificări privind eventuale derogări, prioritizări sau tratamente preferențiale în acest caz și temeiul legal care ar fi permis o asemenea excepție.

De asemenea, Negoescu cere garanții că influența politică a lui Dominic Fritz, în calitate de lider de partid, nu afectează deciziile strategice ale statului, în special în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

„Transparența actului administrativ, aplicarea nediscriminatorie a legii și respectarea principiului egalității în fața legii sunt esențiale pentru buna funcționare a statului de drept”, a conchis deputatul AUR Mihai-Bogdan Negoescu, care solicită un răspuns cât mai rapid la această întrebare parlamentară.