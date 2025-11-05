Mai mult, analistul politic susține că tăcerea rezistului Ionuț Moșteanu în fața oamenilor care cer explicații, este un alt semnal pentru americani.

Dan Dungaciu: „Tăcerea lui Moșteanu este un alt semn pentru SUA!”

„Nu există o divergență între numirile de la Guvern... care sunt evident contabilizate la Washington ca fiind neamericane ca să nu zic anti americane și tăcerea majoră a Guvernului României, a ministrului Apărării față de plecarea soldaților americani... pentru că Bucureștiul trebuia să răspundă în fața cetățenilor României. De ce România? Este pe flancul estic, devenit frontul estic, dacă vreți...comparabilă doar cu Polonia ajunge sa fie părăsită de americani în condițiile în care Polonia nu este părăsită de americani.

Doamna Țoiu... și nici măcar n-aș vrea să discut foarte mult despre dânsa...este expresia lipsei de gândire strategică a statului român... nu este cauza lipsei de gândire strategică a statului român. Doamna Țoiu nici n-a contat în această poveste.

Sentimentul pe care îl acum este că suntem pe lista neagră a administrației de la Washington. Foarte multe lucruri complicate se pot întâmpla în ceea ce privește securitatea României.”, a transmis analistul Dan Dungaciu.