Cozmin Gușă: "Dragnea a fost cel mai disciplinat călău al PSD!"

Strategul politic, Cozmin Gușă, a revenit în PSD!... Pentru a II-a oară în ultima lună. Într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO el face o radiografie a stării partidului, cum au ajuns social-democrații să se dividă și implicit să piardă pe rând alegerile europarlamentare și prezidențiale și prezintă soluții pentru revitalizarea absolut necesară a partidului în 2020 în perspectiva crucialelor alegeri locale și parlamentare.

Cozmin Gușă vede în Liviu Dragnea ”călăul cel mai disciplinat al PSD” și vine cu soluții concrete pentru revitalizarea partidului în prefața Congresului din luna februarie:

SpS: In aceasta saptamana ati renuntat la coordonarea editoriala a Realitatea Media, ca urmare a implicarii dumneavoastra politice in proiectul reformarii PSD. In ce fel va implicati si care sunt activitatile concrete ale dumneavoastra in PSD?

Cozmin Gusa: Discut cu parte dintre liderii actuali, fie individual, fie in grupuri mai restranse, insa am inceput acest demers inca de la inceputul lui 2019, cand mi-a devenit limpede ca Liviu Dragnea indrepta "masina PSD sa intre drept in zid". In mod concret, intelegand ca mana invizibila a statului paralel actioneaza si are un interes mare in disparitia PSD, pe fondul emergentei electorale a USR-PLUS, am inceput discutiile cu oameni din PSD, pe care-i cunosc din perioada mea de secretar general, pentru ca sa pricep originea si textura puterii discretionare ciudate pe care o exercita Dragnea asupra partidului, prin mijlocirea CEX ului. Si-am inteles ca Dragnea era cel mai disciplinat "calau" al propriului partid, beneficiind de sprijinul si protectia temporara a oamenilor din statul paralel, care-l amageau ca oferindu-le PSD pe tava, spre distrugere, el va beneficia de imunitate in dosarele sale. A fost, in mod clar azi, un calcul de amator insetat de putere, in urma acestui aranjament subteran castigand doar cei care-au dorit extinctia PSD, si vedeti decaderea si degringolada de azi, respectiv cei care l-au "programat" pe Dragnea la o lunga perioada de detentie, convingerea mea este ca pe model SOV, un alt naiv nepregatit care a considerat ca acele complicitati sulfuroase cu statul paralel ti-ar putea asigura succes, bani si imunitate simultan!

SpS: Intr-un fel va contraziceti, pentru ca liderii actuali ai PSD sunt exact cei ce-au conlucrat cu Dragnea in perioada in care PSD a decazut, votand in acel CEX inclusiv excluderile celor ce s-au opus lui Dragnea

Cozmin Gusa: Unii da, altii nu. Paul Stanescu , Sorin Grindeanu sau Gabriela Firea i s-au opus in mod evident, sunt si altii, ca sa nu mai vorbesc despre cei care-au fost obligati sa se integreze in Pro Romania ca sa-si poata continua parcursul politic de stanga, de la Mihai Tudose, pana la Adrian Tutuianu, Ion Mocioalca, Felix Rache, si multi altii. Dealtfel, acestia din urma sunt chiar cei care-au adus zestrea de voturi care-au facut Pro Romania partid europarlamentar, concomitent cu decaderea PSD ului in urma PNL ului.

SpS: Am inteles asta si din iesirile dumneavoastra publice, dar va rog sa ne precizati modul concret in care va implicati ca simplu membru in actiunile PSD din aceasta perioada. Cum actionati in mod concret?

Cozmin Gusa: Prin discutii si procese de gandire colectiva pentru identificarea solutiilor posibile de reforma. Uite, m-am bucurat ca actualii mei colegi din conducere au preluat proiectul transformarii Consiliului National al PSD intr-un filtru profesional al candidaturilor in alegerile din 2020, ceea ce va face diferenta pe piata politica romaneasca, desigur cu conditia necesara sa fie profilat corespunzator: cu un viitor Presedinte de Consiliu National care sa aiba expertiza ceruta, adica sa fie un universitar cu activitate validata la nivel academic, cu sefi de departamente care sa aiba experienta relevanta la nivel ministerial, si sa nu aiba dorinta unor noi mandate, tocmai pentru prezervarea obiectivitatii alegerii candidatilor sau a viitorilor ministrii din "guvernul din umbra al PSD". Legat de asta, le-am propus in plus sa voteze niste criterii obligatorii pentru cei care vor sa candideze la functiile de conducere in partid. Spre exemplu, trebuie ca cei care vor candida la functia de secretar general sa poata prezenta o experienta validata de manager organizational/politic/privat, adica sa fi condus ceva sute de oameni spre succes in vreun domeniu mentionat. Sau absurditatea cu functia de presedinte executiv, care nu ar mai trebui sa existe in noul Statut, pentru ca doar incurca si da nastere unor batalii interne inutile. Pentru dublarea activitatii politice la varf a liderului PSD sunt suficienti 3-5 prim-vicepresedinti care sa sustina public batalia politica a partidului. Iar acestia sa fie alesi nu pe criterii de succes electoral in judetele lor, ci pe expertiza in domeniile activitatii politice curente dublata de activitatea actuala a lor in aceste domenii.

SpS: Pare interesant, dar greu de facut in conjunctura actuala, iar de la teorie la practica e drum lung. Va provoc sa ne evocati si niste nume din conducerea actuala, pare ca va feriti, ca nu vreti sa deranjati cumva!

Cozmin Gusa: Doamne fereste! Daca m-as feri, inseamna ca nu ma mai cheama Cozmin Gusa. Dar, in primul rand, colegii mei trebuie sa inteleaga ca fara proiecte dure si transparente de reforma, in conditiile de adversari interni si externi care doresc PSD-ul mort, calea acestui partid e pecetluita, si e chiar catre "cimitir", lucru pe care eu nu-l doresc, asta fiind si motivul pentru care m-a reinscris in partid dupa 16 ani! Deci teoria va trebui aplicata in practica, desigur dupa discutii, argumente si contraargumente, asa cum face orice partid sanatos, mai ales unul de stanga.

SpS: Dati-mi nume domnule Gusa, insist, pare saracie mare de lideri providentiali pe la PSD!

Cozmin Gusa: Saracie de nume cu expertiza si dorinta de reforma este din pacate in toata politica romaneasca, si mai grav, in intreg spectrul societal, pentru ca asa a ajuns tara asta in deriva actuala! De la vectori ni se trage, cetatenii manipulati, saraciti si dezorientati fiind doar consecinta (in)activitatii acestor vectori. Nume ziceti! S-o luam pe rand: uite, la Consiliu National, am vazut ca Marcel Ciolacu l-a avansat pe Vasile Dancu, ceea ce ar fi mai mult decat cuprinzator, asta cu conditia sa-l putem convinge pe Vasile sa se reinscrie in partid si sa candideze. Adrian Nastase a venit cu solutia Victor Negrescu, deloc rea, exprimata poate si din dorinta ascunsa a lui Adrian de a se implica la varf, eventual prin intermediul unui emul. Legat de Adrian Nastase, eu chiar il vad pe el acolo unde il propunea el pe Dancu, respectiv la conducerea Institutului Social Democrat, este chiar cel mai potrivit ca expertiza si varsta, iar aici cred c-am fi in acord si cu legea care inca ii interzice sa activeze politic, un lucru abuziv si incorect in ceea ce-l priveste. Si-n mod clar, mai exista cateva propuneri solide in PSD pentru aceasta functie.

SpS: Si cu prim vicepresedintii, care-ar fi gandirea?

Cozmin Gusa: Asa cum spuneam, mai ales cand partidul este in opozitie, acestia trebuie sa activeze resursele societale care sa urmeze linia de stanga, in contrapartida cu puterea, respectiv in sprijinul colegilor implicati in politica locala. Eu vad azi necesari 4 prim-vicepresedinti.