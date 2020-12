Ce AVERE are Diana Șoșoacă, viitoare senatoare AUR, "vedeta" mișcării anti-botniță 

Este vazuta drept lider al miscarii "anti-botnita", militeaza impotriva masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19, este avocata cu care IPS Teodosie s-a dus in fata judecatorilor cand a contestat restrictia de organizare a pelerinajului la Pestera Sfantului Andrei si a declarat ca, daca va castiga un loc in Senat, va "dezgropa toate cadavrele mortilor de COVID".

Diana Sosoaca declara patru terenuri. Primul este agricol, in Balotesti, Ilfov, cu o suprafata de 22.500 de metri patrati, obtinut prin donatie in 2016.

Mai declara trei terenuri intravilane. Primul este in Dambovita, are 2.170 de metri patrati si este obtinut prin cumparare si partaj in 2004. Celelalte doua sunt in Caciulata, judetul Valcea, de 1.315, respectiv 60 de metri patrati, obtinute prin cumparare si partaj in 2004, respectiv 2005.

Mai detine doua apartamente si o casa de vacanta, fara sa precizeze unde sunt. Primul apartament are 89 de metri patrati si este dobandit prin cumparare si partaj in 2002. Al doilea este obtinut prin cumparare in 1993 si are 58 de metri patrati. Casa de vacanta este construita in 2008 si are 30 de metri patrati.

Conduce un Opel Corsa fabricat in 2015, obtinut prin cumparare si partaj.

Detine obiecte de arta in valoare de 5.000 de euro, obtinute "din familie".

Are 6 active financiare, fiind vorba despre conturi curente, depozite bancare sau fonduri de investitii, in valoare de circa 47.600 de lei si aproape 21.000 de euro.

Are un venit anual de 250.000 de lei ca avocat. Sotul ei, Dumitru Sosoaca, are un venit anual de 28.000 de lei ca "sef de tura".