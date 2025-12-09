"În primul rând aș dori să le mulțumesc tuturor oamenilor prezenți aici. Îmi dau seama ce eforturi fac, mai ales în condițiile de extremă austeritate pe care le traversăm astăzi. Le mulțumesc tuturor și îmi dau seama că tot acest sacrificiu nu este în zadar. De aceea le spun tuturor: rămâneți credincioși idealurilor voastre și să ne păstrăm demnitatea.

Vedeți, a trecut un an de zile de când așa-zisul stat a dat lovitura de stat împotriva propriei țări, împotriva propriului popor, care a decis după 35 de ani să-și conducă singur țara - ceea ce este și firesc - și să instaureze democrația participativă. Deci, poporul român a înțeles că nu există democrație fără valori creștine, fără libertate, fără Dumnezeu.

Opusul viziunii creștine este oligarhia, adică deținătorii de putere ilegitimă de astăzi, care l-au scos pe Dumnezeu din ecuația vieții. Practic, după 6 decembrie 2024 rezultatul este unul înspăimântător. Și eu spun așa: ați compromis într-un mizerabil act de inconștiență politică ideea de democrație, anulând votul a milioane de oameni. Ați compromis ideea de Justiție pe care ați transformat-o într-o armă electorală, după care ați aruncat-o la gunoi", a declarat, marți, Georgescu.