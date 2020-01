Instanța Supremă amână decizia în cazul lui Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a ajuns, în jurul orei 9:00, la Inalta Curte de Casație și Justiție. Fostul lider PSD speră să obțină rejudecarea în dosarul Angajărilor fictive de la DASPC Teleorman, în care a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare.

„Vreau să mă refer la un neadevăr, şi anume că eu le-am cunoscut pe Anisia şi Botorogeanu, ca multe alte neadevăruri folosite de acest parchet Nu am iniţiat acest recurs doar pentru că aş fi nevinovat, pentru a ieşi cu orice preţ din închisoare. Am făcut acest demers, sunt complet nevinovat, stau de 8 luni nevinovat în Penitenciar. Nu mi s-a părut normal să plătesc pentru o faptă pe care nu am comis-o. Rămâne la dispoziţia dumneavoastră dacă voi sta nevinovat sau dacă admiteţi casaţia. Cred cu tărie în nevinovăţia mea”, a spus fostul lider PSD în faţa instanţei supreme.

Înalta Curte va dezbate pe fond recursul în casaţie, după admiterea în principiu a judecării acestei acţiuni.

Monitorul Justiţiei a publicat documentul în care se regăsesc toate motivele acestui recurs în casaţie. Acţiunea are zece pagini. Prin avocaţii săi, Liviu Dragnea solicită instanţei să constate că a fost condamnat la o faptă care nu este prevăzută de legea penală, a notat Mediafax.

"Împotriva acestei sentinţe am formulat calea de atac a apelului şi la data de 27.05.2019 Completul de 5 judecători al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a pronuntat prin decizia nr.142 în sensul menţinerii condamnării subsemnatului pentru fapta de instigare la abuz în serviciu, fapta prin care as fi determinat-o pe doamna Alesu Floarea, director executiv al DGASPC Teleorman să-şi încalce atribuţiile de serviciu prin menţinerea în funcţie, în calitate de angajate la DGASPC Teleorman, a inculpatelor Botorogeanu Adriana şi Stoica Anisa Niculina deşi cunoştea că cele două angajate îşi desfăşurau activitatea la sediul Organizaţiei Judetene PSD Teleorman.

Menţionez că şi ea a fost condamnată pentru fapta de abuz în serviciu prevăzută de art./13 indice 2 din Legea 78/2000 raportat la art.248 din Codul penal din 1969 (…)

Se poate observa că fapta pentru care am fost condamnat nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunilor de abuz în serviciu sub forma instigării ca formă a participaţiei penale, întrucât fapta de abuz în serviciu a doamnei Alesu Floarea, la care se presupune că aş fi instigat-o, sugerandu-i să le menţină în funcţie pe cele două angajate, nu întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de abuz în serviciu, aşa cum a fost ea prevăzută de legiuitor" se arată în documentul publicat de Monitorul Justiţiei.