Artista a anunțat pe internet că este în curs de ”imunizare pe cale naturală”. Din fericire, Manuela Hărăbor a făcut o formă ușoară a bolii și starea ei de sănătate este acum bună.

”Mă simt bine, am avut simptome foarte ușoare. Medicii care au grijă de mine spun că a fost foarte importantă toată perioada asta lungă de profilaxie pe care am urmat-o. Sistemul meu imunitar a fost extrem de întărit, ca dovadă, simptomele au fost foarte ușoare. Am fost în turneu cu un spectacol, unul dintre colegii mei era infectat fără să știe, nu avea simptome. Nu sunt singura. Pe mine DSP-ul, până în ziua de astăzi, nu m-a contactat să mă întrebe dacă m-am întâlnit cu cineva. Nu m-a sunat nimeni. Am fost confirmată pozitiv pe data de 1 octombrie”, a fost mesajul transmis de actriță.