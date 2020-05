Meteorit căzut deasupra Iașului! Un ieșean a recuperat bucăți din rocă

„Se pare ca avem un nou fragment (de meteorit, etc) căzut în Iași! Vedeți imaginea alaturata! Cu un an in urma deasupra Iasului un meteorit se dezintegra la mare inaltime si a produs un zgomot puternic pe o raza de cel putin 80 Km. Astazi, se pare ca s-a intimpla din nou!!!! La ora 13:15 la sud de Iasi, s-a resimtit un zgomot puternic, caracteristic unei explozii mari. In perimetrul satului Ipatele, com Ipatele. casele/cladirile nu ar fi vibrat atit de tare dar pe acoperisul unei case au fost recuperate bucati de rocă “negricioase, una prezintă irizatii argintii, friabile” – dupa cum mi-a afirmat prietenul meu, Ciprian Ifteme, cel care le-a recuperat.

