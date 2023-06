Cu toate acestea, în umbra acestei popularități și atractivități estetice, se află un subiect mai puțin dezbătut: pericolele nerecunoscute ale manichiurii cu gel. Pe măsură ce numărul utilizatorilor de unghii cu gel crește, a crescut și numărul celor care au întâmpinat riscurile asociate acestei metode de înfrumusețare.

În acest cadru, devine crucial să discutăm și să analizăm aceste pericole pentru a putea judeca dacă sacrificiul sănătății noastre este justificat de o frumusețe superficială și efemeră.

Deteriorări fizice extinse

Prima și cea mai evidentă amenințare legată de manichiura cu gel este efectul lor asupra sănătății fizice a unghiilor și mâinilor. Procedura de aplicare a gelului pe unghii necesită folosirea luminii UV pentru a fixa și întări gelul pe unghie.

Acest lucru poate cauza degradarea unghiei naturale, determinând fragilitate, descuamare și subțierea acesteia. Deși aceste simptome pot părea temporare și superficiale la început, ele sunt de fapt indicii ale unei deteriorări substanțiale a structurii unghiei.

În plus, expunerea repetată și prelungită la lumina UV nu doar că poate accelera procesul de îmbătrânire a pielii delicate a mâinilor, dar poate crește și riscul de a dezvolta cancer de piele. Este esențial să ne amintim că, deși unele dintre aceste daune pot fi reversibile, în cazul utilizării pe termen lung sau incorecte a unghiilor cu gel, efectele pot fi permanente.

Riscul de infecții

O altă amenințare majoră asociată cu unghiile cu gel este pericolul de infecții ale unghiilor și cuticulelor. În timpul procedurii de aplicare a gelului, cuticulele sunt adesea eliminate sau împinse înapoi pentru a crea o suprafață netedă. Aceasta poate lăsa pielea sensibilă și delicată a cuticulei expusă, creând un mediu ideal pentru bacterii și ciuperci.

În plus, dacă gelul devine crăpat sau erodat, acesta poate permite apei și bacteriilor să pătrundă sub unghia artificială, provocând infecții sub unghia falsă. Aceste infecții nu numai că pot fi dureroase, dar pot necesita tratament

Reacții alergice

Chiar dacă par inofensive și atrăgătoare, unghiile cu gel pot provoca și reacții alergice. Aceste reacții pot rezulta din expunerea la anumite chimicale prezente în geluri sau la lumina UV utilizată în procesul de întărire.

Simptomele pot varia de la roșeața, umflarea sau mâncărimea pielii în jurul unghiilor, până la reacții mai severe care pot necesita intervenție medicală. Deși aceste reacții alergice pot fi rare, nu ar trebui neglijate. Ele pot cauza un disconfort semnificativ și pot avea un impact negativ asupra calității vieții.

Măsuri și tratamente

Dacă te confrunți cu oricare dintre problemele menționate mai sus ca rezultat al utilizării unghiilor cu gel, este crucial să iei măsuri imediate pentru a limita daunele și a începe procesul de vindecare.

Dacă observi că unghiile tale naturale sunt deteriorate, este important să iei o pauză de la utilizarea unghiilor cu gel pentru a permite unghiilor tale naturale să se regenereze. În plus, poți folosi creme sau uleiuri pentru cuticule care să ajute la hidratarea și întărirea unghiei naturale.

Infecții

Dacă suspectezi o infecție unghială sau cuticulară, este important să consulți un medic sau un dermatolog. Ei vor putea să-ți prescrie tratamentul adecvat, cum ar fi antibioticele sau antimicoticele, în funcție de tipul de infecție.

De asemenea, ar trebui să eviți îndepărtarea cuticulelor sau alte acțiuni care ar putea răni pielea din jurul unghiei și să permiți acestora să se vindece înainte de a reaplica unghiile cu gel.

Reacții alergice

Dacă ai o reacție alergică la unghiile cu gel, cel mai bine este să le îndepărtezi imediat și să eviți produsele care au cauzat reacția. Dacă reacția este severă, ar trebui să consulți un medic cât mai curând posibil.

În viitor, ar trebui să faci un test patch cu orice produs nou pe o mică porțiune de piele pentru a te asigura că nu provoacă o reacție alergică.

Deși unghiile cu gel pot fi o modalitate distractivă și ușoară de a-ți exprima stilul personal, este important să te asiguri că le utilizezi într-un mod care să îți protejeze sănătate și bunăstarea.

Acest lucru poate însemna să iei pauze regulate de la utilizarea lor, să te asiguri că le aplici și le îndepărtezi într-un mod sigur și să fi atent la orice semn de probleme sau de reacții adverse.

Sursă text: Lyla.ro