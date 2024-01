În ultima vreme, a devenit din ce în ce mai popular să consumi bulion de oase, un aliment cu numeroase proprietăți apreciat de celebrități din Statele Unite și care a devenit o tendință majoră în dietele multor influenceri de fitness.

Ce face acest bulion atât de special și de ce are un asemenea succes? Care sunt beneficiile reale pentru sănătate, susținute științific? Toate aceste întrebări, inclusiv cele legate de efectele secundare, sunt dezvăluite de către nutriționista Debora Rasio, autoarea cărții "The diet for life - How to eat and when to post to promotion well-being and longevity," care explorează secretele acestei tendințe alimentare globale.

Debora Rasio, bionutriționistă și cercetătoare la Universitatea Sapienza din Roma, dezvăluie că "bulionul de oase a fost întotdeauna o parte esențială a tradițiilor culinare din întreaga lume și a avut un rol semnificativ în medicina tradițională europeană timp de cel puțin 200 de ani. Acesta a fost considerat benefic pentru problemele digestive și pentru perioadele de convalescență."

Ea subliniază importanța adăugării părților din țesutul conjunctiv al animalelor, a părților de grăsime, puținei cantități de carne și, mai ales, a legumelor în prepararea bulionului. Legumele contribuie la îmbogățirea bulionului cu minerale, care nu sunt atât de abundente în oase pe cât se crede în mod obișnuit.

Rasio menționează, de asemenea, că "colagenul este o componentă a gelatinei care se formează în timpul gătirii prelungite a bulionului de oase. Acesta este benefic pentru structura oaselor, a articulațiilor, a pielii și a țesuturilor, stimulând producția endogenă. Suplimentele de colagen sunt folosite în mod obișnuit, dar gelatina din bulion se dizolvă mai bine în timpul gătirii, îmbunătățind digestia și absorbția altor substanțe din dietă."

Cu toate acestea, nutriționista avertizează asupra sensibilității unor persoane la glutamatul prezent în mod natural în bulionul de oase, după fierbere îndelungată, și la acumularea de histamină. Ea recomandă începerea cu doze mici pentru a testa tolerabilitatea în astfel de cazuri. Este important de menționat că glutamatul din bulionul de oase are o structură moleculară mai compatibilă decât glutamatul monoindozic prezent în multe alimente procesate și fast-food, ceea ce îl face mai puțin inflamator.

Cu privire la ideea că supa de oase ar fi un detoxifiant, Rasio spune că "anumite aminoacizi, cum ar fi glicina din bulionul de oase, au demonstrat efecte detoxifiante asupra ficatului. Cu toate acestea, legumele și alimentele vegetale sunt mai potrivite pentru o dietă completă de detoxifiere, în contextul în care astăzi există deja tendința de a consuma prea multe proteine animale."