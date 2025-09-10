Potrivit presei locale, trupul minorului era într-o stare avansată de degradare, astfel încât, la necropsie, experții nu au putut stabili cu exactitate cauza decesului. Urmează ca o experitză mai detaliată să fie făcută la Institutul "Mina Minovici" din București

La fel de șocante sunt detaliile legate de conflictul legal, atât în plan civil cât și penal, pe care îl aveau cei doi părinți pentru obținerea custodiei băiatului, un proces care trena de câțiva ani.

Astfel, femeia ar fi depus plângeri împotriva fostului partener, invocân

d șapte acuzații, printre care pornografie infantilă, amenințare și rele tratamente, însă toate au fost invalidate prin soluții de clasare, scrie Actual Mehedinți.

Mama minorului figura ca inculpată pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, potrivit vicepreședintelui Tribunalului Mehedinți, iar magistrații urmau să dea o soluție în acest dosar chiar joi, ceea ce ridică suspiciuni suplimentare asupra circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Tatăl minorului și-a reclamat partenera și pentru faptul că nu ar fi respectat măsurile impuse prin hotărâre judecătorească în legătură cu încredințarea copilului, iar instanța i-a dat dreptate, sancționând-o pe mamă cu un avertisment.