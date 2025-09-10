Detalii șocante în cazul profesoarei și fiului ei minor găsiți morți într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin. Femeia și fostul soț se aflau într-un conflict juridic complex

Detalii șocante în cazul profesoarei și fiului ei minor găsiți morți într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin. Femeia și fostul soț se aflau într-un conflict juridic complex

Detalii șocante în cazul profesoarei și al fiului ei minor, găsiți morți într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Anchetatorii continuă să ia în calcul ipoteza conform căreia femeia și-ar fi ucis copilul, după care s-ar fi sinucis, însă expertiza medico-legală ridică o serie de semne de întrebare, care complică stabilirea cu exactitate a circumstanțelor tragediei. În paralel, ies la iveală informații surprinzătoare și despre conflictul juridic dintre părinți, marcat de acuzații grave de ambele părți.

Potrivit presei locale, trupul minorului era într-o stare avansată de degradare, astfel încât, la necropsie, experții nu au putut stabili cu exactitate cauza decesului. Urmează ca o experitză mai detaliată să fie făcută la Institutul "Mina Minovici" din București

La fel de șocante sunt detaliile legate de conflictul legal, atât în plan civil cât și penal, pe care îl aveau cei doi părinți pentru obținerea custodiei băiatului, un proces care trena de câțiva ani.

Astfel, femeia ar fi depus plângeri împotriva fostului partener, invocân

d șapte acuzații, printre care pornografie infantilă, amenințare și rele tratamente, însă toate au fost invalidate prin soluții de clasare, scrie Actual Mehedinți.

Mama minorului figura ca inculpată pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, potrivit vicepreședintelui Tribunalului Mehedinți, iar magistrații urmau să dea o soluție în acest dosar chiar joi, ceea ce ridică suspiciuni suplimentare asupra circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Tatăl minorului și-a reclamat partenera și pentru faptul că nu ar fi respectat măsurile impuse prin hotărâre judecătorească în legătură cu încredințarea copilului, iar instanța i-a dat dreptate, sancționând-o pe mamă cu un avertisment.

