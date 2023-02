Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In aceasta saptamana vei tinti sus si vei dori sa atingi aparent imposibilul. Cu dinamismul specific tie, chiar vei reusi sa realizezi multe. O conditie importanta si de baza este sa iti setezi programul corect si sa planifici pasii de urmat intr-o maniera metodica si practica. Vei reusi gradual sa iti atingi tinta dorita. Totusi, tine minte ca nu vei putea sa implinesti absolut toate planurile vietii tale zi de zi. Asadar, prioritizeaza si focuseaza-te pe lucrurile specifice. Te preocupa acele aspecte care sa iti asigure siguranta si pacea mintii. Vei gasi timp sa contempli aceste nevoi si cum sa le obtii.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Aceasta saptamana iti va intari profilul de persoana sociabila si vei fi in stare sa socializezi cu oameni ce iti vor fi de mare folos in activitatile si planurile tale viitoare. Oameni noi vor intra in viata ta fie pentru a-ti da ajutor fie pentru a-ti da informatii si cunoastere. Viata de zi cu zi va fi mai lina iar unele aspecte financiare rezolvate. Orice implicare intr-un grup de oameni, fie la modul personal sau legat de munca te va duce spre o stare de pace a mintii pana spre luna iunie. Vei gasi moduri de a scapa de ceva ce a pus presiune prea mare asupra ta pentru ca ai incercat sa gestionezi prea multe lucruri deodata in ultimul timp. Acest nou echilibru dobandit iti va fi de mare claritate si ajutor.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Acum poti constientiza ca ai petrecut destul timp focusat doar pe viziunile tale si e timpul sa devii mai practic. Practicalitatea este o necesitate pana devreme in iunie desi poate sa nu iti placa foarte mult. Trebuie sa domolesti planurile mari pe care le ai pentru viitor ca sa te ocupi de detalii pentru ca ai oportunitatea sa realizezi lucruri sensibile. Asculta-ti intuitia si mergi dupa ghidarea interna chiar daca multe din actiunile facute par a trece neobservate de ceilalti. Ai tendinta sa derulezi in secret multe lucruri ce tin de tine si viata ta. Poate nu primesti toata recunoasterea dorita de tine dar nu fii dezamagit. O noua ordine a lucrurilor se creaza incet incet si tu joci un rol decisiv in acest sens.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro