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Macron le cere aliaților sprijin militar pentru Ucraina: „Franţa va continua să-şi asume responsabilităţile”

Emmanuel Macron alături de Volodimir Zelenski/ Profimedia

Emmanuel Macron alături de Volodimir Zelenski/ Profimedia

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Scris deDana Bărăgan
Publicat16 oct. 2026, 11:41
Actualizat16 oct. 2026, 12:31

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut ca Ucraina să primească „toate mijloacele” de care are nevoie pentru a se apăra de Rusia, inclusiv pentru protejarea populației civile și a infrastructurii. Declarația a fost făcută joi, după o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează AFP.

În timp ce Rusia alege escaladarea, pentru că s-a împotmolit pe front, este capital să dăm colectiv Ucrainei toate mijloacele de care are nevoie pentru a se apăra şi pentru a-şi apăra populaţia civilă şi infrastructurile

— a declarat Emmanuel Macron pe platforma X, după discuția cu liderul ucrainean.

Macron promite continuarea sprijinului francez pentru Ucraina

În urma întâlnirii cu Volodimir Zelenski, președintele francez a reafirmat angajamentul Franței de a sprijini Ucraina în eforturile sale de a obține o pace „solidă şi durabilă”.

Franţa va continua să-şi asume responsabilităţile

— a dat asigurări Emmanuel Macron.

Declarațiile liderului francez vin în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al apelurilor pentru continuarea sprijinului internațional destinat apărării țării și protejării infrastructurii sale.

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