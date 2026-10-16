Macron le cere aliaților sprijin militar pentru Ucraina: „Franţa va continua să-şi asume responsabilităţile”

Publicat 16 oct. 2026, 11:41 Actualizat 16 oct. 2026, 12:31

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut ca Ucraina să primească „toate mijloacele” de care are nevoie pentru a se apăra de Rusia, inclusiv pentru protejarea populației civile și a infrastructurii. Declarația a fost făcută joi, după o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează AFP.

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