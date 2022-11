Cântărețul de muzică rap Kanye West a anunţat că intenţionează să candideze la preşedinţia SUA în 2024. Rapperul a făcut acest anunț deși șansele ar fi discutabile în urma scandallurilor în care a fost implicat, susțin mai mulți comentatori politici.

West, care şi-a schimbat numele în Ye, a postat pe reţelele de socializare un videoclip cu logo-ul campaniei sale, alături de titulatura Ye 24. Artistul de 45 de ani susține și că l-a rugat pe Donald Trump să fie contracandidatul său, scrie BBC.

Într-un videoclip intitulat Mar-A-Lago Debrief, West declară: „Trump a început să țipe la mine la masă, spunându-mi că voi pierde. A funcționat asta vreodată pentru cineva, în istorie?".

West a mai candidat la preşedinţie în 2020, dar campanie a eşuat, rapperul obţinând până în 70.000 de voturi. Cântărețul de muzică rap, Kanye West, a obținut aproximativ 60.000 de voturi în 12 state în alegerile prezidențiale din SUA. Muzicianul a candidat independent, însă nu a reușit să își înscrie candidatura în toate cele 50 de state.

Lansarea campaniei lui West pentru 2024 vine după seria de scandaluri pe care le-a provocat. Rapperul a provocat o avalanșă de critici după ce la Săptămâna Modei de la Paris a purtat un tricou cu sloganul „White Lives Matter", adoptat de adepţii supremaţiei albilor, folosită în 2015 ca răspuns la mişcarea Black Lives Matter.

Declarații controversate a făcut West la adresa celor care îl critică, despre care spune că „sunt plătiţi de o organizaţie secretă a evreilor”. Ceea ce i-a adus și plecarea agenției de impresariat, dar și renunțarea la contracte de imagine cu mari firme de modă ca Gap, Adidas sau Balenciaga. Din cauza acestora, West declara că a pierdut „2 miliarde de dolari într-o singură zi".

Cea mai nouă controversă în care este implicat este și apariția alături Nick Fuentes, un cunoscut naționalist pentru supremația albilor, la clubul de golf Mar-A-Lago al lui Trump la începutul acestei săptămâni.

