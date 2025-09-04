Piața auto din România dă semne de criză. Vânzările au scăzut cu aproape 10%, de la începutul anului

Piața auto din România dă semne de criză. Vânzările au scăzut cu aproape 10%, de la începutul anului
Românii par să fi devenit mai reticenți în privința achiziționării unui autoturism. Datele statistice oficiale arată că, după primele opt luni ale anului, numărul înmatriculărilor a scăzut cu circa 9%. Pe de altă parte, în luna august s-a consemnat un salt spectaculos în vânzarea mașinilor electrice.

Conform datelor INS, în august au fost înmatriculate 15.043 de autoturisme noi, cu 52,6% mai multe decât în aceeași lună din 2024. Această evoluție surprinzătoare față de trendul general a fost deterimnată de reluarea programelor de tip "Rabla",  astfel încâtsegmentul vehiculelor electrice a avut un avans de 93,1% față de aceeași lună din 2024.

Per ansamblu piața auto rămâne însă în declin. În primele opt luni ale anului au fost înmatriculate 95.658 de autoturisme noi, cu 8,9% mai puțin față de aceeași perioadă din 2024. Factorii care contribuie la această tendință includ inflația, dobânzile ridicate și incertitudinile economice.

Dacia își păstrează supremația în preferințele românilor

În clasamentul mărcilor, Dacia rămâne lider incontestabil, cu 4.153 de unități înmatriculate în august. Pe pozițiile următoare, dar la distanță semnificativă, se află Toyota (1.634 unități), Hyundai (1.578), Renault (1.018) și Skoda (798).

Topul este completat de branduri precum Ford, Volkswagen, BMW, Suzuki și Kia, care continuă să aibă o prezență constantă pe piață.