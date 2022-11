Afaceristul constănțean ajuns acum director al Portului este acționar în 10 firme ale căror obiecte de activitate sunt dintre cele mai diverse: Eco Concept Expert SRL, Zeus Construct SRL, Nova Premium Gaz SRL, Lotus Camping SRL, Nova Management SRL, Zeus Service SRL, Megalex Trading SRL, Nova Holding SRL, Ecoprest Internațional SRL, Green Impact SA - toate din Constanța. Potrivit presei centrale, multe dintre acestea au puțin angajați și multe pierderi.

Susținut de organizația județeană a PSD Constanța, Florin Vizan a fost numit în fruntea Portului Constanța fără concurs și, firește, fără un plan de management.

Legătura lui Vizan cu Administrația Porturilor Constanța începe pe vremea directorului Mircea Banias, al cărui consilier a fost.

A fost ales parlamentar pe listele PDL, Banias a trecut apoi la Partidul Conservator al lui Voiculescu, iar astăzi este deputat PNL. În 2012, el a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție sub acuzația că a făcut parte dintr-un grup infracțional organizat care controla importurile și exporturile din Portul Constanța, ulterior a fost achitat de instanță, scrie Newsweek.ro.

Vizan a fost apropiat și de Dan Radu Rușanu, alt lider liberal acuzat de fapte de corupție, dar exonerat în cele din urmă de justiție.

În 2020, a candidat pe listele PSD fara succes pentru un post de consilier judetean.

Vizan s-a făcut remarcat prin câteva apariții în presa tabloidă. În 2018, era filmat de paparazzi de la Cancan petrecând în clubul Nuba, din Mamaia. Iar în 2020, o publicație din Constanța l-a surprins la volanul unui autoturism Rolls Royce Wraith, în valoare de 400.000 de euro. Autoturism care nu apărea în declarația de avere depusă cu ocazia alegerilor locale.

Terenuri cât vezi cu ochii, case fără număr și bijuterii de zeci de mii de euro - averea faraonică a șefului Portului Constanța

În ultima declarație de avere, completată pe 23 iunie 2022, pe când avea funcția de director regional la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, Florin Vizan a menționat, că, împreună cu familia, deține, printre altele, cinci terenuri, cinci clădiri, un scuter, șase ceasuri și bijuterii în valoare totală de 58.000 de euro și nouă conturi curente sau echivalente (inclusiv card).



Unul dintre cele cinci terenuri (cu suprafața de 1.154,56 metri pătrați, dobândit în 2001) este intravilan, la Neptun, Florin Vizan fiind coproprietar (alături de Petrică Constantin Oprea), cu cotă parte 1 / 2.



Celelalte patru terenuri, în care Florin Vizan e coproprietar cu cotă parte 1 / 2, sunt înscrise la categoria „alte categorii de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil“ și se află unul în municipiul Constanța (9.000 de metri pătrați – dobândit în 2006, Florin Vizan – cotă parte 1 / 2, coproprietar alături de Petrică Constantin Oprea) și trei la Corbu, toate dobândite în 2015 (de 50.000 de metri pătrați, 15.000 de metri pătrați, respectiv 36.500 de metri pătrați), Florin Vizan fiind coproprietar cu cotă parte 1 / 2 alături de soția sa, Iuliana Virginia Vizan.



La categoria clădiri, Florin Vizan a trecut în declarația de avere două spații comerciale sau de producție, în care deține cotă parte 1 / 2 (unul la Brașov și altul la Neptun; coproprietar, cu 1 / 2 cotă parte, alături de Petrică Constantin Oprea) și alte categorii de bunuri imobile (trei) – două la Mamaia (achiziționate în 2018 și 2019) și unul în Constanța, la unul din Mamaia fiind proprietar (moștenire), iar la celelalte coproprietar cu cotă parte 1 / 2, împreună cu soția sa.



Noul director al CNAPMC SA Constanța a declarant și că deține un scuter Kymco 50, an de fabricație 2006, dar și că în familie există trei ceasuri bărbătești (în valoare de 18.000 de euro), trei ceasuri de damă (de 20.000 de euro) și bijuterii tot de 20.000 de euro.



Florin Vizan a declarant și nouă conturi curente sau echivalente (inclusiv card; cinci în lei, trei în euro și unul în dolari), deschise între 2004 și 2017, la BRD Constanța, Garanti Bank Constanța, Unicredit Bank Constanța și BCR Constanța, cu sold / valoarea la zi în total de 1.236.704 lei, 4.830 de euro și 129 de dolari. Cel mai relevant cont este cel deschis la Garanti Bank Constanța în 2006, în valoare de 1.219.553 lei.



Șeful CNAPMC SA a făcut mențiuni în declarația de avere și la rubrica „plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro“.



La acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale sunt menționate SC Nova Premium Gaz SRL (25%), SC Lotus Camping SRL (25%) și SC Zeus Service SRL (25%).La împrumuturi acordate în nume personal sunt menționate zece firme:

SC Zeus Construct SRL – suma de 735.000 lei, SC Nova Management SRL – suma de 1.000 lei, SC Eco Concept Expert SRL – suma de 3.085.000 lei, SC Megalex Trading SRL – suma de 291.000 lei, SC Nova Holding SRL – suma de 25.200 lei; SC Eco Prest International SRL – suma de 27.200 lei; SC Underground Music SRL – suma de 203.700 lei, SC Ecolect Serv International SRL- suma de 2.700 lei, SC Main Events Rin SRL – suma de 118.500 lei; SC Green Impact SA – suma de 24.570 lei.

Împrumuturi către persoane fizice:

Paraschiva Chirică – 139.407 lei și 340.000 lei

Despre societățile împrumutate în nume personal

– Underground Music SRL, asociat unic și administrator, fiul lui Vizan Florin, a primit suma de 203.700 lei;

– Main Events Rin, asociat 50% fiul, alături de Rotaru Florin Andrei, suma de 118.500 lei;

– Eco Concept Expert SRL, asociat unic Vizan Florin, administrator – fiul, înființată în 2013, cu sediul la Nazarcea, comerț cu ridicata combustibili, a primit suma de 3.085.000 lei, valoarea cea mai mare dintre împrumuturi;

– Nova Management SRL, asociați Florin Vizan și Petrică Constantin Oprea, în procente egale, cel din urmă și administrator, a înregistrat pierdere pe 2021, a primit 1.000 lei;

– Zeus Construct SRL, asociați – Florin Vizan (25%), Petrică Constantin Oprea (25%) și Tănăsel Raiciu (administrator, 50%), sediul Cap Midia, Năvodari, a primit suma de 735.000 lei;

– Megalex Trading SRL – în prezent, conform sursei Recom, asociat unic și administrator – Iulian Cristian Boja, a primit suma de 291.000 lei;

– Nova Holding SRL, asociați – Florin Vizan și Petrică Constantin Oprea, administratori – Petrică Constantin Oprea și Cezar Andrei Vizan, cu obiect de activitate închiriere și subînchiriere bunuri imobiliare, profit 399.013 lei, cifră de afaceri 736.325 lei, un angajat pe anul 2021, a primit suma de 25.200 lei;

– Eco Prest Internațional SRL a primit suma de 27.200 lei, este înființată în 2021, asociat unic Florin Vizan, administrator – fiul. Societatea este acționar majoritar 91%, alături de societatea Ecolact Serv Internațional SRL (9%), în Green Impact SA (înființată la începutul acestui an);

– Ecolact Serv Internațional SRL a primit suma de 2.700 lei. Societatea este înființată în 2021, asociați – Cezar Andrei Vizan (34% – și administrator), Andra Floriana Chiriță (33%) și Iuliana Virginia Vizan (33%). Societatea este acționară cu 9%, alături de Eco Prest Internațional SRL, în Green Impact SA (înființată la începutul acestui an);

– Green Impact SA a primit suma de 24.570 lei, este înființată la începutul anului 2022. Are ca acționari Eco Prest Internațional SRL (ascociat unic – Florin Vizan), cu 91%, și Ecolact Serv Internațional SRL, cu 9%.

Persoane fizice împrumutate

Paraschiva Chirică este beneficiara a două împrumuturi în valoare de 139.407 lei și, respectiv, 340.000 lei.

Paraschiva Chirică are domiciliul pe Bd. Mamaia, în același imobil unde au sediile firmei care au legătură cu familia Vizan, respectiv Underground Music SRL, asociat unic și administrator – Cezar Andrei Vizan și Cristian Radu – directorul general al societății Green Impact SA, cu acționari firme care au ca asociați membrii familiei Vizan. Tot în acest imobil își are sediul societatea Marcom Group SRL, unde acesta este asociat unic și administrator.

Beneficiarea împrumuturilor a fost asociată în societatea Interprest Trading SRL, alături de Sorin Groza (SC Carbofarm Europe SRL), Raluca Băsescu, Laurențiu Mironescu, Petrică Constantin Oprea, Mircea Banias și, ulterior, de Vera Florena Potcoavă.

La capitolul „Datorii“, Florin Vizan a înscris sumele de 48.500 lei și 98.000 lei, creditor în ambele situații fiind Andrei Filip Buciu, iar scadența în anul 2022.

Despre Andrei Filip Buciu publicația Hotnews a publicat, anul trecut, materialul „Afacerea Herestrău – câte cârciumi și chioșcuri sunt în parcul simbol al Bucureștiului, cine le deține și pe câți bani a fost dat domeniul public“, iar numele tânărului este menționat în legătură cu contractul 709/1.04.2004 încheiat cu societatea Siretul Comimpex SRL pentru construcție 500,13 mp. Pentru terenul aferent – 500,13 mp sub construcţie – Primăria Sectorului 1 a încheiat contract de concesiune, iar taxa concesiune este de 959 euro / an. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma are următorul acționariat: un off shore din Cipru – Votina Trading Limited, reprezentat de Constantin Chicheanu (60%) și Andrei Filip Buciu (40%).

La categoria „Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”, Florin Vizan a înscris venituri din salarii și din cedarea folosinței bunurilor, în sumă totală de 236.479 lei, astfel: salarii – Florin Vizan – 17.154 lei (de la SC Megalex Trading SRL), 7.317 lei (de la SC Eco Concept SRL); Iuliana Virginia Vizan (soția șefului CNAPMC SA) – 64.113 lei (de la Școala nr. 30 Gheorghe Țițeica Constanța); venituri din cedarea folosinței bunurilor – Florin Vizan – 37.034 lei și 91.091 lei (chirii); Iuliana Virginia Vizan – 19.641 lei (chirie).

În declarația de interese completată pe 23 iunie 2022, Florin Vizan a menționat calitatea de asociat în nouă fime (SC Nova Premium Gaz SRL – în care deține 25 de părți sociale, SC Zeus Construct SRL – 25 de părți sociale, SC Lotus Camping SRL – 25 de părți sociale, SC Nova Management SRL – 50 de părți sociale, SC Zeus Service SRL – 25 de părți sociale, SC Eco Concept Expert SRL – 100 de părți sociale, SC Megalex Trading SRL – 33 de părți sociale, SC Nova Holding SRL – 50 de părți sociale, SC Ecoprest International – 100 de părți sociale) și calitatea de acționar (cu 91 de acțiuni) într-o societate, SC Green Impact SA.