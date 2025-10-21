Administratorul infrastructurii feroviare, CFR SA, a confirmat marți obținerea unui angajament ferm de plată din partea CFR Călători și, ca urmare, va repune în circulație trenurile suspendate ale operatorului național de transport feroviar de călători.

„Ca urmare a acestor discuții constructive și a disponibilității manifestate de ambele conduceri, măsura suspendării temporare a circulației trenurilor operate de CFR Călători a fost suspendată, traficul feroviar urmând să se desfășoare conform programului obișnuit de circulație”, se arată într-un comunicat al CFR SA.

Deși conflictul dintre cele două companii feroviare durează de câteva luni bune și a fost punctat de numeroase amenințări și presiuni, în comunicat se vorbește despre o colaborare care „demonstrează angajamentul conducerii CFR SA de a gestiona cu echilibru și responsabilitate situațiile complexe care pot afecta infrastructura feroviară națională, prin menținerea dialogului permanent și aplicarea unor soluții pragmatice, menite să protejeze interesul public și stabilitatea sistemului feroviar”.

În noaptea de luni spre marți, circulația a zeci de trenuri operate de CFR Călători SA a fost suspendată, ca urmare a neachitării la termen a unor sume restante de peste 100 milioane de lei, aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI).

