Polițiștii au stabilit că o șoferiță de 46 de ani, din Brăila, la plecarea din parcare, a încurcat comenzile mașinii și a intrat prin vitrina uriașă.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero, dar pe lângă plata pagubelor va primi și o sancțiune contravențională.

Cârcotașii nu s-au putut abține să nu comenteze că șoferița a fost poate inspirată de sloganul comercial din zona vitrinei: "Pentru diversitate".