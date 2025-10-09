O șoferiță a intrat cu bolidul într-un supermarket din Brăila, direct prin vitrină - GALERIE FOTO
Accident neobișnuit într-un supermarket din Brăila, încheiat in fericire fără victime. O șoferiță a încurcat pedalele și a intrat cu un autoturism 4x4 printr vitrina principală a magazinului.
Polițiștii au stabilit că o șoferiță de 46 de ani, din Brăila, la plecarea din parcare, a încurcat comenzile mașinii și a intrat prin vitrina uriașă.
Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero, dar pe lângă plata pagubelor va primi și o sancțiune contravențională.
Cârcotașii nu s-au putut abține să nu comenteze că șoferița a fost poate inspirată de sloganul comercial din zona vitrinei: "Pentru diversitate".
