O șoferiță a intrat cu bolidul într-un supermarket din Brăila, direct prin vitrină - GALERIE FOTO

Singurele pagube au fost avarierea autoturismului și spargerea vitrinei (foto: Ziarul Comunitatea)
Accident neobișnuit într-un supermarket din Brăila, încheiat in fericire fără victime. O șoferiță a încurcat pedalele și a intrat cu un autoturism 4x4 printr vitrina principală a magazinului. 

Polițiștii au stabilit că o șoferiță de 46 de ani, din Brăila, la plecarea din parcare, a încurcat comenzile mașinii și a intrat prin vitrina uriașă.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero, dar pe lângă plata pagubelor va primi și o sancțiune contravențională.

Cârcotașii nu s-au putut abține să nu comenteze că șoferița a fost poate inspirată de sloganul comercial din zona vitrinei: "Pentru diversitate".