Vremea 4 septembrie - Schimbări radicale - Grindină, vijelii, ploi din abundență - Harta fenomenelor extreme

In acest moment avem 15 judete sub incidenta unui cod galben si 9 judete se afla sub cod portocaliu pana in aceasta seara la ora 23. Astfel, in regiunile sud-estice şi parţial în cele centrale şi montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torenţiale şi posibil vijelii şi grindina. În intervale scurte de timp se vor înregistra cantitaţi de apa de 25...35 l/mp şi pe arii restrânse peste 40...50 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala doar izolat. Vântul va avea local şi temporar intensificari, cu viteze mai mari pe crestele Carpaţilor Meridionali, dar şi pe litoral. Temperaturile maxime, în scadere faţa de ziua precedenta în sud-est, se vor încadra între 19 şi 30 de grade.***

In Bucuresti, vremea va fi în general instabila şi se va raci. Se vor semnala averse ce vor avea şi caracter torenţial, intensificari de scurta durata ale vântului şi posibil vijelii. Cantitaţile de apa vor fi însemnate, în medie 10 - 20 l/mp iar temperatura maxima se va situa în jurul valorii de 24 de grade. *** La munte, vremea va fi în general instabila. Se vor semnala averse şi intensificari ale vântului local în Carpaţii Meridionali şi Orientali şi izolat în restul zonei. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantitaţi de apa de 25...35 l/mp şi pe arii restrânse peste 40 l/mp. Noaptea cerul va deveni variabil. Temperatura aerului va scadea faţa de ziua precedenta. ***

La mare, vremea va fi în general instabila şi se va raci accentuat faţa de intervalul precedent. Cerul va prezenta înnorari în special ziua şi vor fi averse torenţiale, vijelii şi condiţii de grindina. Se vor înregistra cantitaţi de apa de 25...35 l/mp şi pe arii restrânse 40...50 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu intensificari temporare, mai ales ziua (rafale ce vor depaşi 55 km/h). Temperaturile maxime, mai scazute decât normalul datei, se vor încadra între 21 şi 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 16 şi 18 grade. Temperatura apei marii va avea valori cuprinse între 24 şi 26 de grade.