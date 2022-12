Virgil Popescu a declarat că încă din decembrie anul trecut, Guvernul de la acea vreme, la propunerea ministerului Energiei a introdus conceptul de ”compensare cantitativă a energiei produse de prosumatori” şi din acel moment, cei de la ministerul Energiei le-au spus că cei care sunt prosumatori, cei care produc energie pentru autoconsum sunt susţinuţi în sensul în care energia pe care o produc în surplus o pot lua atunci când au nevoie, fără a mai fi nevoie să primească o remuneraţie simbolică, aşa cum era până anul trecut.

”Practic, prin această Ordonanţă prin care Guvernul în decembrie 2021 a venit în întâmpinarea prosumerilor, numărul acestora a crescut de la câteva sute la câteva zeci de mii numai în decurs de un an de zile. Prin ordonanţa care a fost aprobată în data de 29, practic am implementat Directiva a energiei regenerabile, prin care în plus adăugăm încă o facilitate acordată prosumatorilor, în sensul că aceştia pot să îşi monteze în mai multe locaţii, o persoană sau o persoană juridică, panouri fotovoltaice şi pot să beneficieze de aceeaşi compensare şi vor beneficia de schimb între locaţii şi consumul energiei între locaţiile aceluiaşi consumator, fapt care nu era prin până acum, numai în cazul în care au aceeaşi reţea de distribuţie”, a spus ministrul.

El a arătat că este un lucru cerut mult de prosumatori şi prin această Directivă implementată s-a rezolvat acest lucru. ”Neimplementarea Directivei presupunea infringement, eram deja în procedură de sesizare la Curtea de Justiţie pentru neimplementarea acestei directive iar după părerea mea, faptul că se spune că se introduce o taxă este un fake news, nu se introduce absolut nicio taxă. Românii trebuie să ştie foarte clar, toţi românii care îşi instalează panouri fotovoltaice pe casă, nu vor plăti absolut nicio taxă pentru energia consumată, energia produsă, deci nu vorbim de nicio taxă”, a arătat Popescu.

Popescu a adăugat că ”există posibilitatea, în anumite condiţii pe care Directiva care trebuie implementată o oferă, ca atunci când, de exemplu, numărul prosumatorilor este foarte mare şi ajunge la 8% din capacitatea sistemului naţional, în baza unui studiu pe care autoritatea de reglementare îl va face la data aceea”.

”Este un lucru foarte puţin probabil să ajungem la acest procent. Începând cu data de 1 decembrie 2026, atunci guvernul poate introduce o taxă, prin Autoritatea de reglementare sau mediu. (..) Există foarte clar, poată să introducă, nu există va fi o taxă de mâine sau de poimâine, sau anul viitor, sau peste doi ani, sau peste trei ani, sau peste 4 ani. Infirm categoric existenţa unei taxe pentru prosumatori iar Ministerul Energiei nu va susţine niciodată înfiinţarea unei taxe. Faptul că a fost transpusă o Directivă prin care ar exista o posibilitate după data de decembrie 2026 de a introduce, în anumite condiţii, o anumită taxare, este una, şi introducerea unei taxe este complet alta. Nu va exista nicio taxare asupra prosumatorilor, asta este un lucru foarte cert iar Guvernul Ciucă a urmărit foarte mult să ajute prosumerii”, a mai spus Virgil Popescu în conferinţă.

El a arătat că nu vrea să intre în ”speculaţii politice sau politicianiste ale unor colegi din Opoziţie cu privire la posibilitatea introducerii unei taxe, neexistând acest subiect”.

Opoziţia acuză Guvernul că a adoptat o ordonanţă prin care aceştia vor fi obligaţi să plătească o taxă pentru cantitatea de energie pe care o produc lunar. „Pun taxă pe soare”, acuză şi asociaţiile micilor producători de energie electrică.

USR acuză Guvernul că, printr-o ordonanţă adoptată la ultima şedinţă de guvern, impune taxe pentru cei aproximativ 30.000 de consumatori casnici şi firme care au instalate panouri fotovoltaice şi produc energie.

Cristian Ghinea, vicepreşedinte USR: „Guvernul vine şi bagă o taxă, atenţie, pentru ceea ce omul produce şi consumă tot el. Nu energia care pleacă în reţea, ci energia pe care eu, cetăţean sau firmă, o produc de pe acoperiş şi o consum tot eu. Deci, statul mă obligă să îmi pun un contor special şi apoi să plătesc o taxă pe razele de soare, că statul nu face nimic. Au creat şi nişte discriminări absurde. Dacă produci mai mult de 30 de kw, ţi se aplică taxa imediat, dacă produci mai puţin, ţi se va aplica din 2026 încolo, iar dacă au luat ajutor de la stat prin Casa Verde sau prin PNRR, dacă eşti firmă, din nou, ţi se aplică imediat”.

Ce prevede OUG „taxa pe soare”

Ordonanţa prevede trei situaţii în care micii producători de energie vor fi taxaţi: atunci când primesc bani de la stat ca să producă energia, dacă au o capacitate mai mare de 30 de KW sau dacă, la nivel naţional, cantitatea de energie din fotovoltaice depăşeşte 8% din cantitatea de energie folosită. Textul ordonanţei nu este încă publicat în Monitorul Oficial şi nu prevede valoarea taxelor pe care ar trebui să le plătească aceşti consumatori. Aceste detalii ar trebui stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

„Așa după cum se vede și din text, posibilitatea introducerii unei taxe este îndepărtată, în orizontul de timp al finalului anului 2026 și ea presupune îndeplinirea mai multor condiții. Mai mult, la nivelul Comisiei Europene și a Parlamentului European, se discută despre revizuirea acestei directive”, a arătat Ministerul Energiei într-un comunicat.

Iar PSD profită de moment pentru a-l ataca, din nou, pe ministrul Energiei Virgil Popescu: „De ce a ales să transpună Directiva europeană privind energia din surse regenerabile la modul imperativ, adică prin taxarea prosumatorilor, deși în textul directivei există sintagma „Statele membre pot să taxeze...”? De ce pune frână dezvoltării energiilor regenerabile prin taxare?”

Investiţiile în panouri fotovoltaice au crescut de cinci ori în ultimul an, iar 200 de milioane de euro au fost investiți de persoane private şi de firme în ultimul an.