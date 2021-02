Khing Hnin Wai, instructor de aerobic, a mărturisit că a mai ținut ore în aer liber în același loc în urmă cu 11 luni. Ea a postat o serie de videoclipuri pe pagina sa de Facebook pentru a arăta că a fost de mai multe ori în acel loc, scrie Huffington Post.

Imaginile devenite virale sunt din capitala Myanmar, Naypyidaw, în apropierea Parlamentului.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe