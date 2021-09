Țara noastră stă pe o comoară, dar preferă să întindă mâna la puteri straine. România ar putea exploata gaze din Marea Neagră, iar resursele ne-ar putea ajunge și pentru generațiile viitoare.

România ar putea exploata gaze din Marea Neagră, însă de ani de zile, guvernații amână să demeraze acest proiect.

„Dependența noastră excesivă, în Europa, de gazele din Rusia, este o problemă. Când Rusia vrea să ne arate că poate să ne facă viața dificilă, atunci iată că ne-a dovedit că poate să ne facă viața foarte dificilă. De ce nu reușim să exploatăm noi din Marea Neagră? Asta este o întrebare la care nu am răspuns. Din prostie, spun eu”, declară Bogdan Chirițoiu.

Șeful Consiliului Concurenței spune că România pierde șansa de a exporta gaze în Europa.

„Faptul că am pierdut ani de zile și nu am dat drumul în Marea Neagră...acum importăm 20% din gaze. Dacă am extrage de la noi, măcar nu am da bani străinătății, am lua bani, am fi noi exportatori și am lua bani”, conchide Bogdan Chirițoiu.