Victima și doi copii s-au aventurat în apele mării, chiar dacă era arborat steagul roșu.

Oamenii care se aflau pe plajă în acele momente au format un lanț uman pentru a-i salva pe turiștii inconștienți.

Tânărul se afla în stop cardiorespirator când a fost scos din apă. Medicii l-au resuscitat minute întregi, însă acesta nu a mai putut fi salvat.

Salvamarii trag un nou semnal de alarmă și spun că avertismentele lor nu ar trebui ignorate!

