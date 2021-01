Valeriu Gheorghiță îi asigură pe românii care s-au vaccinat că vor primi și RAPELUL

Valeriu Gheorghiță: „Noi am încercat să avem o evidență cât se poate de bună a numărului de doze, încât să rezervăm pentru fiecare persoană, să avem cumva o siguranță că putem aloca dozele pentru rapel. Acesta a fost și motivul pentru care noi nu am pus, dacă vreți, toate dozele pe care le-am recepționat în România în producție, nu le-am distribuit în centrele de vaccinare, tocmai pentru că vrem să ne asigurăm că fiecare persoană va avea acces și la doza de rapel, ceea ce cred că, în momentul de față, va fi asigurat, având în vedere că vorbim de un calendar de livrare săptămânal și ne putem asigura că fiecare persoană își va primi atât doza inițială, evident, cât și doza de rapel. De altfel, a fost o recomandare de la nivelul Comisiei Europene, inclusiv de la compania Pfizer, cu care am discutat atunci când ne-am stabilit modalitatea de alocare a dozelor și ritmul de vaccinare, și recomandarea a fost să ne asigurăm că vom păstra și dozele pentru rapel, tocmai pentru a evita situații din acestea neplăcute în care se poate impune, vedem, cum a fost săptămâna aceasta în care a scăzut numărul de doze trimise către fiecare țară.”