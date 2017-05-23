„Un pas în urma serafimilor” - un film exploziv despre corupția și abuzurile din mediul teologic

Cel mai așteptat debut în lungmetraj al anului, „Un pas în urma serafimilor”, în regia lui Daniel Sandu, va fi lansat pe marile ecrane din România, în această toamnă, pe 22 septembrie 2017.

Filmul spune povestea lui Gabriel, un adolescent care își dorește să devină preot și intră într-un seminar teologic ortodox. Inițial încearcă să se adapteze mediului, dar în cele din urmă își dă seama că sistemul este complet corupt și abuziv; nu după multă vreme, el și alți trei colegi sunt etichetați de consiliul școlii drept elevi-problemă. Prinși în lupta pentru putere între un preot incoruptibil, dar abuziv, și un profesor laic viclean și corupt, elevii învață că minciuna, furtul, manipularea și trădarea sunt aptitudini pe care trebuie să și le însușească pentru a rezista în seminar.

„Un pas în urma serafimilor” îi are în rolurile principale pe Ștefan Iancu și Vlad Ivanov, distribuția fiind completată de Ali Amir, Alfred Wegeman, Ștefan Mihai, Niko Becker, Ilie Dumitrescu Jr., Cristian Bota, Marian Popescu, Radu Botar.

Scenariul și regia poartă semnătura lui Daniel Sandu, imaginea George Dăscălescu, montajul a fost realizat de Mircea Olteanu, costumele Cireșica Cuciuc, scenografia este semnată de Adrian Cristea, iar Marius Leftărache s-a ocupat de sound-design. Producători Ada Solomon și Ioana Drăghici.

