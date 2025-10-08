"Doamna Leonte este licențiată în Medicină și Drept. Și-a dedicat mare parte din activitatea profesională securității medicale și controlului protocoalelor. Experiența sa include 17 ani în Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul Serviciului de control, unde a avut atribuții legate de verificarea respectării legislației în domeniul medical, a decontării serviciilor medicale, a respectării protocoalelor, atât la nivelul medicilor, cât și al spitalelor. În prezent, este medic în cadrul Compartimentului de planificare familială la Spitalul "Cuza Vodă" Iași, cu atribuții în cadrul Managementului calității, în special în respectarea protocoalelor și procedurilor în cadrul spitalului. De asemenea, are competențe în Managementul serviciilor de sănătate și Competențe în Medicina Muncii", a declarat președintele CJ Iași, Costel Alexe, citat de Agerpres.



Totodată, Alexe a transmis că prin această nouă numire la conducerea Spitalului pentru copii "Sf.Maria" își dorește "consolidarea procedurilor și asigurarea respectării protocoalelor, în beneficiul siguranței pacienților".

Protest cu sute de candele după moartea celor 7 bebeluși la spitalul ”Sfânta Maria” din Iași. ”Neam ucis de nosocomiale”



Aceasta este a doua numire în funcția de manager interimar al Spitalului pentru copii "Sf Maria", pe parcursul a zece zile, după ce la această unitate medicală au fost depistate o serie de nereguli în urma apariției în spațiul public a informației conform căreia șapte din cei nouă copii internați în corpul A al ATI au murit, ei fiind infectați cu bacteria Serratia Marcescens.



În urma unei vizite făcute la Spitalul "Sf Maria" împreună cu Corpul de Control al Prim-ministrului și Inspecția Sanitară, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat schimbarea managerilor de la DSP și a sfătuit să facă același lucru și conducerea Consiliului Județean Iași, în a cărei subordine se află unitatea medicală.

Managerul interimar de la spitalul din Iași unde au murit 7 copii și-a dat demisia după doar o săptămână