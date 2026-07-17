Tudorel Toader aruncă în aer discuțiile pe legea salarizării: „Guvernul nu are capacitate juridică să trimită proiectul în Parlament!”

Publicat 17 iul. 2026, 13:43 Sursă Realitatea PLUS

Fostul ministru al Justiției și fost judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a lansat o serie de critici dure, în exclusivitate la Realitatea Plus, cu privire la modul în care se promovează noua lege a salarizării unitare (jalon PNRR).

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