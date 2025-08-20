„În ceea ce privește securitatea, (aliații europeni) sunt dispuși să trimită oameni pe teren. Suntem dispuși să-i ajutăm cu diverse lucruri, în special, probabil, pe calea aerului”, a spus Trump.

Cererea Kievului pentru garanții de securitate

Ucraina a insistat asupra unor garanții obligatorii de securitate din partea aliaților săi pentru a preveni o nouă invazie din partea Moscovei după un armistițiu. Inițial, Trump respinsese ideea unor garanții obligatorii, considerând că această responsabilitate revine Europei, însă poziția sa s-a schimbat recent.

Secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Leavitt, a precizat pe 19 august că sprijinul aerian al SUA rămâne „o opțiune și o posibilitate”. Ea nu a oferit detalii privind forma exactă a acestui sprijin, dar acesta ar putea include sisteme de apărare antirachetă sau o zonă de interdicție aeriană.

Discuțiile europene și contribuția aliată

Oficialii europeni au discutat despre posibilitatea desfășurării unor trupe britanice și franceze în Ucraina, alături de contingente din aproximativ 10 alte state, potrivit surselor citate de Bloomberg. În cadrul discuțiilor de la Washington din 18 august, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a menționat că problema desfășurării trupelor americane sau europene nu a fost ridicată, în timp ce președintele Volodimir Zelenski, prezent la întâlniri alături de liderii europeni, a cerut garanții ferme ca parte a oricărui acord de pace.

Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban. Președintele SUA a încercat să îl convingă să renunțe la blocarea aderării Ucrainei la UE

Poziția Franței și a coaliției internaționale

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat pe 18 august că garanțiile de securitate nu vor implica aderarea Ucrainei la NATO, ci se vor baza pe o armată ucraineană consolidată, susținută de o „coaliție a celor dispuși”. Aceasta include peste 30 de țări, printre care Canada și Japonia.

Unii dintre aliați sunt pregătiți să trimită trupe terestre, în timp ce alții ar putea oferi sprijin aerian și naval. Oficialii europeni au declarat publicației Kyiv Independent pe 19 august că, în zilele următoare, vor avea loc o serie de întâlniri între țările participante la „coaliția celor dispuși” pentru a stabili detaliile intervenției și modul de coordonare a sprijinului.

Sprijinul aerian ca element-cheie al strategiei

Declarațiile recente sugerează că sprijinul aerian al SUA ar putea deveni o componentă esențială în cadrul viitorului acord de pace, fără ca americanii să desfășoare efective pe teren. Această strategie urmărește să combine ajutorul tehnologic și militar indirect cu contribuția europeană, menținând în același timp presiunea asupra Moscovei și asigurând o protecție suplimentară pentru Kiev.

Discuțiile de la Washington și planurile de coordonare a coaliției internaționale subliniază eforturile diplomatice intense pentru a stabili garanții de securitate și modalități de sprijinire a Ucrainei într-un context militar și politic extrem de complex.

Cum au ajuns rușii să care valize cu bani pentru a plăti combustibilul avioanelor care i-au dus în Alaska