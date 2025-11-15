Apelul la 112 a semnalat o persoană îngropată sub cereale, iar echipele de pompieri au intervenit de urgență. Complexitatea locației a pus inițial probleme în localizarea precisă a accidentului, iar primele echipaje au întârziat din acest motiv.

Primul muncitor salvat a fost românul de 37 de ani, găsit îngropat până la gât în cereale. Acesta a fost transportat la spital cu răni ușoare. Din păcate, cel de-al doilea muncitor, tânărul de 21 de ani, a fost descoperit complet scufundat.

Salvatorii au reușit să îl scoată datorită unor tărgi speciale și stâlpi de sprijin, însă tânărul nu a mai putut fi resuscitat, medicul declarând decesul la fața locului, conform Kurier.

„Cu o forță fizică imensă și sub o presiune extremă, colegii au încercat să dezgroape tânărul. Cerealele se comportau ca nisipul mișcător și au dus echipa noastră la limită”, au declarat pompierii în raportul de intervenție.

Cei doi încercau să deblocheze pâlnia de evacuare a silozului, urcând pe deasupra structurii, când a avut loc tragedia. Cerealele s-au comportat ca nisipul mișcător, ducând la scufundarea rapidă a victimei.

Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele exacte ale acestui incident tragic, iar colegii și familia sunt în doliu.